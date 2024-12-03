Spor

Tek Pota 3x3 Lise Basketbol Turnuvası başladı.

Lokman Hekim Üniversitesince bu yıl 4'üncüsünü düzenlenen organizasyonda 32 lise takımı mücadele edecek.

Lokman Hekim Üniversitesi NFİT Spor Kompleksi'nde oynanacak ve beş hafta sürecek organizasyonda genç yetenekler kupayı kazanmak için ter dökecek.