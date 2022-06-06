Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, kampa girdi

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te 15- 21 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası B Grubu maçları için kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yalova'da 90. Yıl Spor Salonu'nda 10 Haziran'a kadar kamp yapacak milli takım, daha sonra şampiyonanın düzenleneceği Saraybosna şehrine gidecek.

Grupta Çekya ve Yunanistan'la karşılaşacak milli takım tekrar A Grubu'na yükselmek için mücadele edecek.

Başantrenör Remzi Sedat İncesu'nun yönetimindeki milli takım kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Enes Bulut, Kemal Kaan Şafak, İsmail Ar, Mücahit Günaydın, Mahsun İpekşen, İbrahim Yavuz, Ahmet Efetürk, Hakan Kıroğlan,Bulut Atabey,Samet Toptaş,Fikri Gündoğdu, Cemil Baban, Rıdvan Aksoy, Metin Bahçekapılı ve Ferit Gümüş.