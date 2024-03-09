Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde Graz, Varese'yi yendi

Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nin ikinci gününde Avusturya temsilcisi 8TF Flink Stones Graz, İtalyan takımı ASD Handicap Sport Varese'yi 84-74 yendi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 25-21 üstünlükle tamamlayan Varese, devreye 49-39 önde gitti. İkinci yarıda reaksiyon gösteren Avusturya temsilcisi Stones Graz, üçüncü çeyrek sonunda farkı kapattı ve final periyoduna 65-65'lik eşitlikle gidildi. Karşılaşmanın son çeyreğinde rakibine üstünlük kuran Graz, müsabakadan 84-74 galip ayrıldı.
Avusturya temsilcisinde Ademir Demirovic, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. David Skorjanc 21, Normin Hujic 15 ve Haris Kuduzovic ise 12 sayıyla oynadı. ASD Handicap Sport Varese'de ise Gabriele Silva, 25 sayıyla maçı tamamladı.
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EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Corendon Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından üzüntülerini dile getirdi. Uygun, iyi oynamalarına rağmen mağlubiyetin üzücü olduğunu belirtirken, hakem Ali Şansalan'ın tutumuyla ilgili eleştirilerde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Cikalleshi'nin attığı 2 penaltı golüyle Konyaspor galip geldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 87-79 yendi. Maçın ilk periyodu 22-20, devre arası 34-37 ve üçüncü periyot ise 60-66 sonuçlandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedeleri ziyaret etti. Ali Koç, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Konteyner Kenti ve Fenerbahçe Mahallesi'ni ziyaret eden Koç, çocuklar ve depremzedelerle yakından ilgilendi. Ayrıca, ramazan kolisi dağıtımına katıldı ve spor okullarının açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Cikalleshi'nin attığı 2 penaltı golüne karşılık Yusuf Erdoğan'ın golüyle Adana Demirspor beraberliği yakaladı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Beykoz Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 38-29 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 18-15 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, mücadeleden 38-29 galip ayrıldı.
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Galatasaray maçı sonrası sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yönelik, 'Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi bilir' dedi. Ayrıca, Eda Erdem'in Türkiye'nin gururu olduğunu belirten Arat, Beşiktaş'ın web sitesi ve stadyum isim hakkıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Başkan Arat, camiaların büyüklerini rencide etmemeleri gerektiğini vurguladı.
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