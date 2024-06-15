Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Yelken Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Yelken Yarışları Düzenlendi

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 58. Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde Rakoczi Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Yarışlara 40 yelken sporcusu katıldı ve dereceye giren yelkenciler madalyalarını aldı.

15.06.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde yelken yarışları düzenlendi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 58. Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Rakoczi Kupası Yelken Yarışları nefesleri kesti. Türk Macar Dostluğunu pekiştirmek için Macar Prensi Ferenc Rakoczi'nin adını taşıyan yarışlara 40 yelken sporcusu katıldı.

Rumeli İskelesi önünden Marmara Denizi'ne açılarak kıyasıya bir rekabete başlayan yelkencilerden Hayrettin Eren Çakır birinci, Tuna Kaya ikinci olurken, Ahmet Arel Barut ise üçüncülüğü yakaladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Macar Prensi Ferenc Rakoczi'nin adına düzenlediğimiz yarışmamızda sporcularımız yarıştı. Festivalimizde Macaristan'dan gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Çeşitli etkinlikler süren festivalimizde akşam sanatçılarımızın konserleriyle devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren yelkencilere madalyaları verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Yelken Yarışları Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
14:52 Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum
14:47 Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 17:45:33. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Yelken Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement