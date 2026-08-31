Tekirdağ'da Yelken Yarışları Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Yelken Yarışları Sona Erdi

Tekirdağ\'da Yelken Yarışları Sona Erdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da yelken yarışları tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yelken yarışları sona erdi.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübünün optimist ve ILCA 4 kategorilerinde organize ettiği yarışlara, 93 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist genel kategori: Ahmet Arel Barut Optimist junior kategori: Can Ayaz Özer Optimist kızlar kategorisi: Karolina Canova ILCA 4 genel kategori: Tuna Kaya.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ'da Yelken Yarışları Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

18:44
Mekke Anlaşmasının İstanbul’daki ilk toplantısı sona erdi Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
18:09
Lionel Messi’den Arjantin Milli Takımı’na veda
Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda
18:00
Girne’de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada
Girne'de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada
17:19
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 18:51:35. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yelken Yarışları Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement