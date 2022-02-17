Üye Girişi
Teknik Direktör Ahmet Yavuz: "Takım moralinin en üst seviyede" - Son Dakika

Teknik Direktör Ahmet Yavuz: "Takım moralinin en üst seviyede"

17.02.2022 09:28
Teknik Direktör Ahmet Yavuz: "Takım moralinin en üst seviyede"

Belediye Kütahyaspor, Teknik Direktör Ahmet Yavuz nezaretinde Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediye Kütahyaspor, Teknik Direktör Ahmet Yavuz nezaretinde Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Başkent Gözgözler Akademi FK'yı 5-1 gibi farklı skorla yenerek ligde 2. sıraya yükselen Belediye Kütahyaspor, bu hafta sahasında Artvin Hopasporu konuk edecek.

Cumartesi günü Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları devam ediyor. Takım moralinin en üst seviyede olduğu idmanda futbolcuların maçı kazanmak için hırslı oldukları gözlendi. Teknik Direktör Ahmet Yavuz yönetiminde devam eden idmanda, sezon başından bu yana sakatlığı devam eden yıldız golcü Anıl Gir, idmanda yer alarak bireysel çalışmalara başladı.

Diğer taraftan Enes Nalbantoğlu ile birlikte İsmail Düzgün ve Ali Mert Işık dışında Belediye Kütahyaspor'un tüm oyuncuları idmanda yer aldı. - KÜTAHYA

Teknik Direktör Ahmet Yavuz: Takım moralinin en üst seviyede
Teknik Direktör Ahmet Yavuz: Takım moralinin en üst seviyede
Teknik Direktör Ahmet Yavuz: Takım moralinin en üst seviyede

YORUMLAR
500

Belediye Kütahyaspor, Ahmet Yavuz, Artvin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Teknik Direktör Ahmet Yavuz: 'Takım moralinin en üst seviyede' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:12 Sıla'yı acımadan katletmişti! Sabıkası kabarık çıktı
09:11 Çürük meyve ekonomik meyve oldu, 5 liradan satılıyor! Sosyal medyada "çürük meyve" tepkisi
08:43 Barış Pınarı harekatını parola yaptılar ve ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'yı böyle dolandırdılar
08:37 Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi
08:34 Bergüzar Korel korkuttu! Koronavirüs testi pozitif çıktı
08:16 3600 ek gösterge genişliyor! Hangi meslekler dahil edildi, ne kadar ücret alacaklar? İşte detaylar
08:09 Fransa'da Cumhurbaşkanı adayından Öcalan paylaşımı geldi: Barış için serbest bırakılmalı
08:08 16 yaşında boğazı kesilerek öldürülmüştü! İşte Sıla Şentürk cinayetinin nedeni
08:06 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 17 Şubat güncel altın fiyatları
07:56 Bugün hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağış yok? İşte bölgelerimize göre hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 09:34:47. #1.12#
SON DAKİKA: Teknik Direktör Ahmet Yavuz: "Takım moralinin en üst seviyede" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement