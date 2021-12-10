Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rogers, Avrupa Ligi'nde Napoli'ye kaybederek Konferans Ligi'ne düştükleri maçın ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"NE TÜR BİR TURNUVA OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Konferans Ligi hakkında fikri olmadığını belirten Rogers, "Dürüst olmak gerekirse, bunun ne tür bir turnuva olduğunu bile bilmiyorum. Ben Avrupa Ligi'nde grup aşamasını kazanmaya ya da en azından ikinci sırayı almaya odaklanmıştım." şeklinde konuştu.

"KESİNLİKLE HER ŞEYİ ÖĞRENECEĞİM"

Rogers ayrıca, "Turnuvaya saygısızlık etmek istemem ama bununla ilgili bir fikrim olduğundan gerçekten emin değilim. Kesinlikle her şeyi öğreneceğim." ifadelerini kullandı.