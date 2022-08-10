Eskişehirsporlu oyuncular aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanlarını tamamladı - Son Dakika
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Eskişehirsporlu oyuncular aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanlarını tamamladı

10.08.2022 09:42
Eskişehirsporlu oyuncular aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanlarını tamamladı

Teknik Direktör Cüneyt Biçer gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Eskişehirspor, fiziksel ısınma çalışmalarının ardından aktivasyon ve rejenerasyon idmanları ile tamamladı.

Teknik Direktör Cüneyt Biçer gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Eskişehirspor, fiziksel ısınma çalışmalarının ardından aktivasyon ve rejenerasyon idmanları ile tamamladı.

Yeni sezon çalışmalarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde sürdüren Eskişehirspor, Teknik Direktör Cüneyt Biçer gözetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Kırmızı Şimşekli oyuncular, fiziksel ısınmanın ardından aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları yaptılar. Takım içerisinde az süre alan oyuncular ise antrenmanlarını, tamamlama çalışmaları ile gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Cüneyt Biçer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirsporlu oyuncular aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanlarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirsporlu oyuncular aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanlarını tamamladı - Son Dakika
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