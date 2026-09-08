TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda AASK sporcusu Emrullah Yılmaz finale kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda AASK sporcusu Emrullah Yılmaz finale kaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda 850 pilot arasından 16 pilot finale kaldı. Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu Emrullah Yılmaz da finale adını yazdırdı. Final etabı, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da yapılacak.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda, Anadolu Ajansı Spor Kulübünün ( AASK) sporcusunun da yer aldığı 16 pilot finale kaldı.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na katılmak için 850 pilot başvuruda bulunurken değerlendirme sonucunda 32 pilot, Şırnak'taki ön eleme yarışmasına katıldı. Şırnak ve Batman etaplarında 8'er pilot elendi.

Elemeleri geçen 16 pilot finale kaldı.

AASK adına yarışan Emrullah Yılmaz, 850 pilot arasından son 16 sporcu arasına girerek finalde yer almaya hak kazandı.

Organizasyonda final etabı, Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Şanlıurfa, Teknofest, Teknoloji, Eylül, Pilot, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda AASK sporcusu Emrullah Yılmaz finale kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:59:44. #7.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda AASK sporcusu Emrullah Yılmaz finale kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement