TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda AASK sporcusu Emrullah Yılmaz finale kaldı
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda 850 pilot arasından 16 pilot finale kaldı. Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu Emrullah Yılmaz da finale adını yazdırdı. Final etabı, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da yapılacak.
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda, Anadolu Ajansı Spor Kulübünün ( AASK) sporcusunun da yer aldığı 16 pilot finale kaldı.
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na katılmak için 850 pilot başvuruda bulunurken değerlendirme sonucunda 32 pilot, Şırnak'taki ön eleme yarışmasına katıldı. Şırnak ve Batman etaplarında 8'er pilot elendi.
Elemeleri geçen 16 pilot finale kaldı.
AASK adına yarışan Emrullah Yılmaz, 850 pilot arasından son 16 sporcu arasına girerek finalde yer almaya hak kazandı.
Organizasyonda final etabı, Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
Kaynak: AA
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