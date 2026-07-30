Teknosa'nın Espor Turnuvasında Üçüncü Eleme Tamamlandı - Son Dakika
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Teknosa'nın Espor Turnuvasında Üçüncü Eleme Tamamlandı

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Teknosa'nın GG Arena turnuvasında Minus Esports ve Badiler playoff'a yükseldi; final 9-10 Ağustos'ta.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'nın espor turnuvası GG Arena by Teknosa'nın üçüncü açık eleme etabı sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ESA Esports & Media operasyonuyla ve Ready4.gg turnuva platformu üzerinden gerçekleştirilen üçüncü açık elemede takımlar, playoff bileti ve Teknosa hediye çeki ödülleri için mücadele etti.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan Minus Esports 20 bin lira, ikinci olan Badiler de 10 bin lira değerinde Teknosa hediye çeki kazandı.

İki takım, elde ettikleri derecelerle GG Arena by Teknosa Sezon 1 Playoff aşamasına katılmaya hak kazanmış oldu.

Dört açık elemeden oluşan GG Arena by Teknosa Sezon 1'de her elemenin ilk iki takımı doğrudan playoffa yükseliyor. Üçüncü açık elemenin tamamlanmasıyla playoffta mücadele edecek 6 takım netleşti.

İlk elemede Team Revival ve Strix, ikinci elemede Dörtbintl ile First Dance, üçüncü elemede ise Minus Esports ve Badiler playoff bileti aldı. Böylece 8 takımdan oluşacak playoff tablosunda son iki kontenjan kaldı. Bu kontenjanların sahipleri, sezonun son açık elemesinin ardından belli olacak.

GG Arena by Teknosa Sezon 1'in dördüncü ve son açık elemesi, 9-10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Playoffa yükselecek son iki takımın belirleneceği mücadelelerde ekipler, Teknosa ödülleri ve playoff bileti için yarışacak.

Katılmak isteyen takımlar, kayıtlarını Ready4.gg üzerinden yapabilecek. İki sezon boyunca devam edecek GG Arena by Teknosa, Türkiye League of Legends topluluğunu turnuva organizasyonuyla buluşturmayı sürdürecek.

Kaynak: AA

Ağustos, Teknosa, Oyun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teknosa'nın Espor Turnuvasında Üçüncü Eleme Tamamlandı - Son Dakika

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