Tekvandoda üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğu
Tekvandoda üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğu

15.05.2026 16:34
Milli takım, Almanya'daki Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 22 madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Sporcular İstanbul'da çiçeklerle karşılandı; Berkay Erer ilk kez katıldığı şampiyonada altın madalya alırken, Sude Yaren Uzunçavdar hakem hatası iddiasıyla gümüşte kaldı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen şampiyonanın ardından THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Şampiyonada altın madalya kazanan milli sporcu Berkay Erer, basın mensuplarına çok mutlu olduğunu söyledi.

Erer, "İlk defa katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde şampiyon oldum. İnşallah daha büyük başarılar kazanacağım." dedi.

Final müsabakasında Belçikalı Sarah Haari'ye yenilerek gümüş madalyada kalan Sude Yaren Uzunçavdar ise aleyhine hakem hatası yapıldığını ifade etti.

Uzunçavdar, bundan dolayı ağladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Finalde ikinci rauntta rakibimin kafasına normalde 3 puan getirecek bir vuruş gerçekleştirdim. Ama bu skora yansımadı. Orada da hakem kararını kullanmadığı için otomatik olarak 3-3'le maçı diğer taraf kazandı. Normalde skorun 6-3 olması gerekiyordu. Bu şekilde olduğu için öyle bir duygu yoğunluğu yaşadım ve ağladım. Sağ olsun Sayın (Gençlik ve Spor) Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya beni teselli etti. 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğinin benimle olduğunu ve benden olimpiyatlarda altın madalya istediğini' söylediler. Bu sözler beni çok motive etti."

Milli takım kafilesi hatıra fotoğrafının ardından havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA

