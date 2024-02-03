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Tepebaşı Belediyesi'nde Taekwondo Kuşak Sınavı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nde Taekwondo Kuşak Sınavı

Tepebaşı Belediyesi\'nde Taekwondo Kuşak Sınavı

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde 50 taekwondo öğrencisi, 2024 1'inci dönem kuşak sınavında ter döktü. Başarılı sporcular bir üst kuşağa yükselme hakkı kazandı.

03.02.2024 17:28  Güncelleme: 17:31
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Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde, 50 taekwondo öğrencisi 2024 1'inci dönem kuşak sınavında ter döktü.

Tepebaşı Belediyesi kentte yaşayan çocukların sağlıklı şekilde spor yapabilmesi adına imkan sunmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi de 8-15 yaş arası 50 öğrencinin taekwondo kuşak sınavına ev sahipliği yaptı. Taekwondo Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen kuşak sınavlarında başarı gösteren sporcular, bir üst kuşağa yükselme hakkı kazandı. Uzman eğitmenler gözetiminde çalışarak kendilerini geliştirmeye devam eden taekwondo öğrencileri, spor yaparak sağlıklı vezinde kalırken kendilerini savunmayı da öğreniyor.

Çocuklarını minder üzerinde heyecanla takip eden anne ve babalar da spora verdiği desteklerden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nde Taekwondo Kuşak Sınavı - Son Dakika
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