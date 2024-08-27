Tepebaşı Belediyesi Yaz Kursları Kapanışında Dans Etkinliği

Spor

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ndeki yaz kursları çerçevesinde dans fit eğitimlerine katılan 50 vatandaş, kapanış etkinliğinde bir araya gelerek dans etti.

Tepebaşı Belediyesi vatandaşlara yıl boyunca katılabilecekleri farklı spor seçenekleri sunarken, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen dans fit eğitimleri de kapanış etkinliği ile son buldu. 50 katılımcı ile haziran ayından itibaren haftada 2 gün olmak üzere düzenlenen eğitimlerde vatandaşlar, uzman eğitmenler eşliğinde dans ederek zinde kaldı. Dans fit etkinliğinin faydalarını hissettiklerini belirten katılımcılar, spor yaparken günlük hayatın stresinden de uzaklaştıklarını ifade etti. Kapanış etkinliğinde son kez müzik eşliğinde dans eden kursiyerler, ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikler ve sağlanan imkanlardan dolayı memnun olduklarını kaydederken, Tepebaşı Belediyesi'ne de teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR