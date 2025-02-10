Spor

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Ordu'da düzenlenen Liseler Arası Dart Turnuvasında, Tercan Anadolu Lisesi kız dart takımı bölge birincisi oldu.

Tercan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Seval Çalık, " Erzincan'ı Ordu ilinde Tercan Anadolu Lisesi kız takımımız temsil ederek 24 takım arasından bölge birincisi oldu. Takımımız 1 Mart tarihinde Karabük ilinde düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Okulumuzu, ilimizi ve ilçemizi başarılı bir şekilde temsil edebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. - ERZİNCAN