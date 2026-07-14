Terme'nin şampiyonları Başkan Kul'un konuğu oldu - Son Dakika
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Terme'nin şampiyonları Başkan Kul'un konuğu oldu

Terme\'nin şampiyonları Başkan Kul\'un konuğu oldu
14.07.2026 10:53  Güncelleme: 10:55
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Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece alan Samsunlu sporcular, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti. Başkan Kul, sporcuları tebrik ederek başarılarının ilçeye umut verdiğini söyledi.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli dereceler elde eden Samsunlu sporcular, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un konuğu oldu. Başkan Kul, başarılı sporcuları tebrik ederek, "Gençlerimizin başarıları, ilçemizin geleceği adına bizlere umut veriyor" dedi.

Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda genç bayanlar 70 kilogram full contact kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanan Göknur Gülten ile genç erkekler 57 kilogram kick light kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Alperen Keleş, Milli Takım Antrenörü İlker Şen ve Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Baş ile birlikte Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret etti.

Başarılı sporcuları kutlayan Başkan Kul, elde edilen derecelerin Terme adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Göknur Gülten'in Türkiye şampiyonluğu ile eylül ayında İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandığını hatırlatan Kul, sporcunun uluslararası organizasyonda da başarılı olacağına inandığını belirtti.

Başkan Kul, "Sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Göknur kızımızın dünya şampiyonasında da ülkemizi ve Terme'mizi en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Alperen evladımızı da elde ettiği önemli dereceden dolayı kutluyorum. Gençlerimizin başarıları, ilçemizin geleceği adına bizlere umut veriyor" diye konuştu.

Terme Belediyesi olarak gençlerin sporla buluşmasına ve başarılarının desteklenmesine önem verdiklerini ifade eden Başkan Kul, sporcuların yetişmesinde emeği bulunan Milli Takım Antrenörü İlker Şen ile Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Baş'a teşekkür etti.

Ziyarette başarılı sporculara çeşitli hediyeler takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Terme'nin şampiyonları Başkan Kul'un konuğu oldu - Son Dakika

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