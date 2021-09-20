TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Menemenspor: 2

90+3. dakikada sol kanattan bastıran Chahechouhe pasını altı pasa iletti. Topa dokunan Derdiyok'un şutu üst direkten geri döndü.

73. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı serbest vuruşu kullanan Erdem Özgenç topu ceza sahasına indirdi. Meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile karşılayan Yusuf Abdioğlu fileleri salladı. 2-2

14. dakikada sol kanattan ceza sahasına kadar topu getiren Zahid kale önüne orta açtı, ortaya yerden vurarak cevap veren Sağat, kaleci Akın Alkan 'ı avladı. 1-1

2. dakikada Ariyibi'nin rakip ceza sahasında savunmayı geçmesinin ardından topu içeri gönderdi. Altı pasta topla buluşan Eren Derdiyok meşin yuvarlağı filelere soktu. 1-0

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ankaragücü sahasında ağırladığı Menemenspor 2-2 berabere kalarak ile puanı paylaştı.

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