TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Menemenspor: 2

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ankaragücü sahasında ağırladığı Menemenspor 2-2 berabere kalarak ile puanı paylaştı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Ariyibi'nin rakip ceza sahasında savunmayı geçmesinin ardından topu içeri gönderdi. Altı pasta topla buluşan Eren Derdiyok meşin yuvarlağı filelere soktu. 1-0
10. dakikada Pinto'nun sol çaprazdan açtığı ortaya kafa vuran Eren Derdiyok'un vuruşu az farkla direğin üstünden auta çıktı.
14. dakikada sol kanattan ceza sahasına kadar topu getiren Zahid kale önüne orta açtı, ortaya yerden vurarak cevap veren Sağat, kaleci Akın Alkan'ı avladı. 1-1
20. dakikada Korner vuruşu kazanan Ankaragücü'nde vuruşu kullanan Erdem Özgenç topu arka direğe indirdi. Arka direkte topla buluşan Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Şen çeldi.
58. dakikada ceza sahası içlerine giren Pote savunmadan dönen topu sağ kanattan takım arkadaşı Rasheed'e verdi. Meşin yuvarlağı kaleci Akın'ın tersine bırakan Rasheed fileleri sarstı. 1-2
73. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı serbest vuruşu kullanan Erdem Özgenç topu ceza sahasına indirdi. Meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile karşılayan Yusuf Abdioğlu fileleri salladı. 2-2
90+3. dakikada sol kanattan bastıran Chahechouhe pasını altı pasa iletti. Topa dokunan Derdiyok'un şutu üst direkten geri döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kemal Mavi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, İlker Yasin Avci xx
Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Pinto xx, Ali Kaan Güneren xx (Nadir Çiftçi dk. 62 x), Abdullah Durak xx (İshak Çakmak dk. 62 x), Zahid xxx (Chahechouhe dk. 73 x), Bartolomeu x (Cem Ekinci dk. 46 x), Eren Derdiyok xx, Ariyibi xxx (Mehmet Murat Uçar dk. 87 ?)
Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Sorumlu: Necati Erkmen
Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan Akgöl xx, Mazlum Demir xx, Kerem Paycok xx, Mete Çelik xx, Cem Çelik xx, Ahmet Sağat xx (Sabbah dk. 90 ?), Ba xx, Emre Özer xx (Ahmet Aslan dk. 65 x), Akanbi xx, Pote xx (Gomes dk. 78 x)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır, Abdullah Aydın, Mustafa Berkan Aydeniz, Enes Sağlık
Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu
Goller: Eren Derdiyok (dk. 2), Yusuf Abdioğlu (dk. 73) (Ankaragücü), Sağat (dk. 14), Rasheed (dk. 58) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Ariyibi (Ankaragücü), Sinan Akgöl (Menemenspor) - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 Menemenspor: 2 - Son Dakika Spor