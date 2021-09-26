TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Eyüpspor: 1

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Menemenspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
22. dakikada kullanılan serbest vuruşta sahip olduğu topa gelişine vuran Umut Bulut'ın şutu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
32. dakikada Ibrahim Rasheed'in soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mickael Pote, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
47. dakikada Bekir Yılmaz'ın pasında kalenin sağ çaprazında topla buluşan Umut Bulut, kaleci Batuhan'ı geçemedi.
61. dakikada Ahmet Sagat'ın penaltı noktası üzerinden verdiği pasta topla buluşan Sinan Akgöl'ün şutu yan ağlarda kaldı.
76. dakikada Mikail Okyar'ın sağdan ortasında kale önünde oluşan karambolde topa dokunan Pa Dibba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
86. dakikada Sinan Akgöl'ün sağdan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Mahdi Sabbah'ın kafa vuruşunda top kaleye gitti. 1-1
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Özcan Sultanoğlu xx
Menemenspor: Batuhan Şen xx, Mazlum Demir x, Kerem Paykoç x (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 85 '), Mete Çelik xx, Sinan Akgöl xx, Mahamadou Ba xx, Cem Çelik xx, Emre Özer x (Berkan İbrahim Çakır dk. 66 x), Mickael Pote x (Toni Correia Gomes dk. 73 x), Ahmet Sagat xx, Ibrahim Rasheed x
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Ömer Şahbaş, Abdullah Aydın, Enes Sağlık, Berkan Aydeniz, Ahmet Aslan
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Yalçın Kılınç xx, Teddy Mezague xx, Bülent Uzun xx, Mikail Okyar xx, Muhammed Akarslan x (Zvonimir Kozulj dk. 62 x), Taşkın İlter ' (Gökcan Kaya dk. 10 xx), Bekir Yılmaz xx (Enes Keskin dk. 75 x), Caner Hüseyin Bağ xx, Umut Bulut xx, Bogdan Stancu x (Pa Dibba dk. 46 xx)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Musah Mohammed, Mehmet Uslu, Enes Ersoy Öztürk, Mete Demir, Erencan Yardımcı
Teknik Sorumlu: Can Arat
Goller: Pa Dibba (dk. 76) (Eyüpspor), Mohamed Mahdi Sabbah (dk. 86) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Umut Bulut, Yalçın Kılınç, Enes Keskin, Pa Dibba (Eyüpspor), Mete Çelik, Cem Çelik (Menemenspor) - İZMİR
Kaynak: İHA
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