Üye Girişi
TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 1 Diyarbekirspor: 0 - Son Dakika

TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 1 Diyarbekirspor: 0

13.02.2022 15:33
TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 1 Diyarbekirspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında 1461 Trabzon FK, sahasında Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ettiStat: Yavuz SelimHakemler: Ali Yılmaz xx, Emrah Uluçay xx, Ferhat Çalar xx1461 Trabzon FK: Özkan xx, Yasin xx, Onur xx, Ali xx, Yunus Emre xx, Ahmet xx (Özkan dk.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında 1461 Trabzon FK, sahasında Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup etti

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Emrah Uluçay xx, Ferhat Çalar xx

1461 Trabzon FK: Özkan xx, Yasin xx, Onur xx, Ali xx, Yunus Emre xx, Ahmet xx (Özkan dk. 57 x), Hakan Yavuz xx, İrfan xx (Tunahan dk. 75 x), Halil İbrahim xx (Muammer dk. 57 x), Yasin Abdioğlu xx (Kerem Baykuş dk. 85 ?), Rahmi Anıl Başaran x (Berkay Kara dk. 75 ?)

Diyarbekirspor: Salih xx, Şaban x, Baran x, İbrahim Has x, Şahin x, Şerif x (Anıl Kara dk. 67 x), Reşo Akın x (Ali Mert dk. 81 ?), Oğuzhan x, Serhat x, Cihan x (Serdar (dk. 67 x), Emrullah x (İsa dk. 62 x)

Gol: Yasin Abdioğlu (dk. 23) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: Halil İbrahim Tuna, Yunus Emre (1461 Trabzon FK), Şaban, Oğuzhan, Reşo, Baran, Serhat (Diyarbekirspor) - TRABZON

TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 1 Diyarbekirspor: 0
TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 1 Diyarbekirspor: 0
TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 1 Diyarbekirspor: 0
TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 1 Diyarbekirspor: 0

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Ali Yılmaz, Yunus Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 1 Diyarbekirspor: 0 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
15:11 Kocaeli'nin göbeğinde korkunç suikast meydana geldi!
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:44 Halil Falyalı cinayetinde dikkat çeken gelişme!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 15:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 1 Diyarbekirspor: 0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement