TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Ankaraspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Afyonspor evinde Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Volkan Okur xx, Adem Şahan xx, Emrah Uluçay xx
Afyonspor: Bayram Olgun xx, Tahacan Velioğlu xx, Feyyaz Belen xx, Doğan Ateş xx, Doğukan Emeksiz xx (Yusuf Emre Kasal dk. 88 ?), Nazmi Candoğan xx (Alaattin Hamza Ok dk. 66 x), Erdinç Pekköz xx, Erhan Şentürk xx (Yakup Yiğit dk. 90 ?), İsmail Haktan Odabaşı xx, Mithat Pala xx (Cihan Özkara dk. 90 ?), Celal Hanalp xx
Ankaraspor: Ömer Kahveci xx, Oktay Kancı xx, Erdem Çetinkaya, Furkan Çil xx, Murat Yılmaz xx (Şahin Fıstıkçı dk. 79 ?), Sedat Cengiz xx, Eren Keleş xx (Mirkan Aydın dk. 70 x), Semih Üstün (Mert Sinan Pekesen dk. 46 x), Alaettin Batuhan Tur xx (Oğuzhan Aydoğan dk. 86 ?), Mehmet Yiğit xx, Recep Yemişçi xx
Goller: İsmail Haktan Odabaşı (dk. 65), Celal Hanalp (dk. 84) (Afyonspor), Murat Yılmaz (dk. 59) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: İsmail Haktan Odabaşı, Mithat Pala (Afyonspor), Furkan Çil (Ankaraspor) - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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