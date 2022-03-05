TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Diyarbekir Spor: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Diyarbekir Spor: 0

05.03.2022 16:02
TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Diyarbekir Spor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Afyonspor evinde ağırladığı Diyarbekir Spor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Afyonspor evinde ağırladığı Diyarbekir Spor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, İsmail Ertunç xx, Oğuzhan Yazır xx

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Taha Can Velioğlu xx, Melik Derin x (Celal Hanalp dk. 56 ? ), Alattin Hamza Ok xx, Nazmi Candoğan xx, Erhan Şentürk xx (Fatih Aktay dk. 87 ?), Ferhat Çulcuoğlu xx (Yakup Yiğit dk. 85 ?), Ömer İnan xx (Doğukan Emeksiz dk. 85 ?), Mithat Pala xx, Burak Çoban x (Yavuz Selim Tek dk. 90 ?)

Diyarbekir Spor: Salih Şenbaş xx, Şaban Özel xx, Emir Can Sayar x (Reşo Akın dk. 58 ?), Emrullah Sayar xx (Hakan Vapurluoğlu dk. 72 ?), Serdar Güncü xx (Furkan Özdemir dk. 82 ?), İbrahim Has xx, Şahin Şafakoğlu xx, Şerif Doğan xx, (Anıl Kara dk. 82 ?), Oğuzhan Kayar x (Seymen Yağmur dk. 46 ?), Serhat Enes Çalışan xx, Cihan Aydın xx

Goller: Alper Tursun (dk.54), Mithat Pala (dk.65) (Afyonspor)

Sarı Kart: Celal Hanalp, Anıl Atağ, Alper Tursun (Afyonspor), Reşo Akın, Seymen Yağmur (Diyarbekir Spor) - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0 TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0 TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Kırklarelispor: 0 TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Kırklarelispor: 0

Futbol Federasyonu, TAHA CAN VELİOĞLU, Alper Tursun, Fatih Aktay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Diyarbekir Spor: 0 - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Kahramanmaraş'ta korkunç kaza anbean görüntülendi! 1 ölü 4 yaralı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:44 Burası Kiev'in hemen yanındaki Irpin: Havaya uçurulan köprünün üstüne gerilen tahtalarla halkı tahliye etmeye çalışıyorlar!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:11 Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 16:09:45. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Diyarbekir Spor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement