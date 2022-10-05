Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: TFF 2. Lig

05.10.2022 22:18
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 8. hafta karşılaşmaları oynandı.

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 8. hafta karşılaşmaları oynandı.

Karşılaşmaları sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Sivas Belediyespor- Çorum FK: 0-2

Bayburt İl Özel İdare-Somaspor: 0-3

Bitexen Düzcespor- Isparta 32 Spor: 1-0

Ankaraspor- Bursaspor: 1-1

Esenler Erokspor-Hes İlaç Afyonspor: 5-1

İnegölspor- Şanlıurfaspor: 1-2

Tarsus İdman Yurdu-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler- Batman Petrolspor: 2-0

Anagol 24Erzincanspor-Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Kırmızı Grup:

Adıyaman FK-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Pazarspor-Kocaelispor: 1-3

Silahtaroğlu Vanspor FK-Diyarbekirspor: 1-1

1461 Trabzon FK- GMG Kastamonuspor: 1-1

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-0

Uşakspor-Serik Belediyespor: 0-1

Weecoins Kırklarelispor-İskenderunspor: 0-2

Fethiyespor- Ankara Demirspor: 0-2

Baynet İnşaat Balıkesirspor- Kırşehir FK: 1-0

Bucaspor 1928- Sarıyer: 3-1

YORUMLAR
500
Ankara spor: Ankara Demirspor: 0-2 Ankara spor: Ankara Demirspor: 0-2 Kastamonuspor Başkanı Burak İzbeli'den Galatasaray değerlendirmesi Açıklaması Kastamonuspor Başkanı Burak İzbeli'den Galatasaray değerlendirmesi Açıklaması
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, GMG Kastamonuspor, Ankara Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı
00:32 Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi
00:28 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu
23:45 Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili yol haritasını canlı yayında açıkladı
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar
23:26 İçişleri Bakanı Soylu, eski yardımcısı Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesi hakkında yorum yaptı
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 05:50:17. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement