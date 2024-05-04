TFF 2. Lig\'de 2023-2024 Sezonu Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu

TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunda play-off eşleşmeleri belli oldu.
TFF 2. Lig'de 38. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler ile Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, sezonu lider tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Gruplarında sezonu ikinci tamamlayan Kastamonuspor ile Vanspor FK play-off finaline yükseldi.
Play-off'larda eşleşmeler şöyle oluştu:
Kırmızı Grup
Iğdır FK - İskenderunspor
24 Erzincanspor - Menemen FK
Beyaz Grup
Bucaspor 1928 - Ankaraspor
1461 Trabzon FK - Yeni Mersin İdmanyurdu
TFF 2. Lig Play-Off tarihleri
1. Tur: 9 Mayıs Perşembe
2. Tur 1. Maçlar: 13 Mayıs Pazartesi
2. Tur 2. Maçlar: 17 Mayıs Cuma
3. Tur 1. Maçlar: 22 Mayıs Çarşamba
3. Tur 2. Maçlar: 27 Mayıs Pazartesi
Final: 2 Haziran Pazar - İSTANBUL
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