TFF 2. Lig'de 2023-2024 Sezonu Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 2023-2024 Sezonu Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu

TFF 2. Lig\'de 2023-2024 Sezonu Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu

TFF 2. Lig'de 38. hafta maçları tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belirlendi. Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor, sezonu lider tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Kastamonuspor ve Vanspor FK ise play-off finaline yükseldi. Play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu: Kırmızı Grup'ta Iğdır FK - İskenderunspor, 24 Erzincanspor - Menemen FK; Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 - Ankaraspor, 1461 Trabzon FK - Yeni Mersin İdmanyurdu. Play-off maçları ise 9 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve final maçı 2 Haziran Pazar günü İstanbul'da oynanacak.

04.05.2024 17:26
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TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunda play-off eşleşmeleri belli oldu.

TFF 2. Lig'de 38. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler ile Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, sezonu lider tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Gruplarında sezonu ikinci tamamlayan Kastamonuspor ile Vanspor FK play-off finaline yükseldi.

Play-off'larda eşleşmeler şöyle oluştu:

Kırmızı Grup

Iğdır FK - İskenderunspor

24 Erzincanspor - Menemen FK

Beyaz Grup

Bucaspor 1928 - Ankaraspor

1461 Trabzon FK - Yeni Mersin İdmanyurdu

TFF 2. Lig Play-Off tarihleri

1. Tur: 9 Mayıs Perşembe

2. Tur 1. Maçlar: 13 Mayıs Pazartesi

2. Tur 2. Maçlar: 17 Mayıs Cuma

3. Tur 1. Maçlar: 22 Mayıs Çarşamba

3. Tur 2. Maçlar: 27 Mayıs Pazartesi

Final: 2 Haziran Pazar - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de 2023-2024 Sezonu Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de 2023-2024 Sezonu Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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