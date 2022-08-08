Bursaspor, 3 bin 756 adet yeni sezon forması sattı - Son Dakika
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Bursaspor, 3 bin 756 adet yeni sezon forması sattı

08.08.2022 16:39
Bursaspor, 3 bin 756 adet yeni sezon forması sattı

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, yeni sezon formalarının satış rakamını paylaştı.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, yeni sezon formalarının satış rakamını paylaştı. Yeşil-beyazlı taraftarın toplu satışlar hariç 3 bin 756 adet forma aldığı belirtildi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, maddi yönden gelecek her türlü desteği oldukça önemsiyor. Yeşil-beyazlı kulübün yeni tedarikçi firma ile anlaştığı yeni sezon formalarına ise taraftar oldukça ilgili gösterdi. Henüz Bursasporlu futbolcuların üstünde her hangi bir maçta görmemelerine rağmen Bursaspor taraftarı tam 3 bin 756 adet forma satın aldı. Bu rakama toplu satışların dahil edilmediği de belirtildi. Bursastore'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde: "2022-2023 sezonu formalarımız satışa çıktığı tarihten itibaren toplamda 3756 adet satılmıştır. Destek veren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. (Toplu Satışlar hariçtir)" - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, 3 bin 756 adet yeni sezon forması sattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor, 3 bin 756 adet yeni sezon forması sattı - Son Dakika
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