Afyonspor transfer çalışmalarına dolu dizgin devam ediyor. Mor beyazlı ekip Somaspor'un 27 yaşındaki başarılı stoperi Melih Şencan ile masaya oturdu. Afyonspor, Melih Şencan ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Melih Şencan'ın önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Melih Şencan Afyonsporla 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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