Melih Şencan Afyonsporla 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Melih Şencan Afyonsporla 1 yıllık sözleşme imzaladı

27.07.2022 11:01
Melih Şencan Afyonsporla 1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor transfer çalışmalarına devam ederken, mor beyazlı ekip Somaspor'dan 27 yaşındaki stoper oyuncusu Melih Şencan ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor transfer çalışmalarına devam ederken, mor beyazlı ekip Somaspor'dan 27 yaşındaki stoper oyuncusu Melih Şencan ile sözleşme imzaladı.

Afyonspor transfer çalışmalarına dolu dizgin devam ediyor. Mor beyazlı ekip Somaspor'un 27 yaşındaki başarılı stoperi Melih Şencan ile masaya oturdu. Afyonspor, Melih Şencan ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Melih Şencan'ın önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Melih Şencan Afyonsporla 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melih Şencan Afyonsporla 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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