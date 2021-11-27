TFF 2. Lig: Ergene Velimeşe: 1 Turgutluspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında Ergene Velimeşe evinde ağırladığı Turgutluspor'a 2-1 yenildi.
Stat: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Murat Türkoğlu xx, Akın Karabacak xx, Kenan Özcan xx
Ergene Velimeşe: Emre Güler xx, Emrah Taysı xx, İbrahim Fatih Dilek xx, Yakup Alkan xxx, Gökay Iravul xx, Furkan Külekçi xx, Emre Can Atila xx (Oğuzhan Akgün dk. 73 x), Doğukan Efe xx, Savaş Polat xx, Burhan Arman xx (İsmail Düzgün dk. 81 ?), Muhammet Mahmut Emir xx
Turgutluspor: Ozan Can Oruç xxx, Marvin xx, Özgür Özdemir xxx, Erdoğan Kaya xx (Yiğit Utku Gök dk. 46 xx), Nuri Emre Akşit xx, Hamit Kulya xx (Sarper Çağlar dk. 46 xx), Serhat Kot xx (Hakan Turan dk. 70 xx), Burak Osman Gençal xx (Emirhan Özyaşar dk. 85 x), Emre Keskin xx, Mutlu Aksu Doğan xx, Burak Çoban xxx
Sarı Kartlar: Emre Atila, Yakup Alkan, Fatih Dilek, Furkan Külekçi, Mahmut Emir (Ergene Velimeşe), Nuri Emre Akşit (Turgutluspor)
Goller: Yakup Alkan (dk. 11) (Ergene Velimeşe), Burak Çoban (dk. 58), Özgür Özdemir (dk. 90+4) (Turgutluspor) - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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