TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

09.03.2022 16:29
TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

TFF 2. Lig'de 22'nci hafta erteleme maçında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Kırklarelispor'la, 2-2'lik skorla berabere kaldı.

TFF 2. Lig'de 22'nci hafta erteleme maçında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Kırklarelispor'la, 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Ozan Burak Akduman, Efe Kurtuluş ve Burak Kaplan

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, M. Yahya Akbulut(Utku Kızılkaya), Hasan Ulaş Uyğur, Onur Arı, Berkay Tanır, Kaan Gaman(Ömer Söyler), Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, E. Altıntaş(Onur Bayramoğlu), B. Göçmen, Doğukan Ünal

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Muhammet Yeşil, E. İslam İlkin, Mustafa Çakır, Emre Keleşoğlu, B. Ali Genç (Emre Balkı), Batuhan Toygar, Çağrı Ortakaya (Ümit Tokcu), Davut Babur, Şevki Çınar (Yaser Hacımustafaoğlu), Enes Karakuş (Harun Karakuş).

Goller: Enes İlkin (dk. 24), Buğra Çağlıyan (dk.72) (Kırklarelispor), Onur Arı (dk.74), Onur Bayramoğlu (dk. 76) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: B. Göçmen, Berkay Tanır (Eskişehirspor), Enes Karakuş, Batuhan Toygar, Ümit Can Tokcu (Kırklarelispor) - ESKİŞEHİR

TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2
TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2
TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2
TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2
TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

YORUMLAR
500
Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç

Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2 - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
16:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
16:26 Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
16:23 Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!
16:17 Zelenski, Ukrayna için savaşmak isteyenlere günlük 2 bin dolar ödeyecek!
16:08 Çocuklarını ve eşini bırakıp damadına kaçan kadın: Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum, herkes başının çaresine baksın
15:49 Ukrayna'dan acı görüntü! Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:37:18. #1.13#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement