TFF 2. Lig fikstürü çekildi - Son Dakika
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TFF 2. Lig fikstürü çekildi

07.07.2022 13:00
TFF 2. Lig fikstürü çekildi

TFF 2. Lig 2022-2023 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF 2. Lig 2022-2023 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki TFF 2. Lig fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. TFF 2. Lig, 28 Ağustos tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta başlarken, normal sezon 29 Nisan 2023'te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakaları oynanacak.

Volkan Can: "El ele alt ligleri hedeflediğimiz noktalara ulaştıracağız"

Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, yaptığı açıklamada, "Yeni sezon fikstürümüzü belirlemek için bir aradayız. Türk futbolunda, yeni bir dönem yaşıyoruz. TFF olarak, bir yapılanma sürecindeyiz ve kurumsal yapının en önemli ayaklarından birisini, alt ligler oluşturuyor. 2 ve 3. Lig kulüplerimiz, federasyonumuzun en önemli paydaşlarından birisi. Yeni süreçle birlikte, yeni bir anlayışla ve mutlaka birlikte hareket ederek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Geçen hafta yeni düzenlemelerle ilgili birkaç konuda bilgilendirmede bulunmuştum. İlki, liglerimizden düşecek takım sayılarımızda yaptığımız revizyondu, bu sayılar, 2. Lig'den 5'er yerine 4'er, 3. Lig'den de 4'er yerine 3'er takım olmuştu. Bir diğer konumuz, ekonomik olarak sizleri rahatlatması için yol masrafları gibi desteklerimizi revize edecek olmamızdı. Bu konuda da son noktayı koymak üzereyiz. TFF Yönetim Kurulumuz, yenilikçi adımlarına alt ligler için de devam edecek. Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Lig Koordinasyon Kurulu'na 2-3. Kulüpler Birliği'nden bir temsilci almayı planlıyoruz. Böylece fikstür, maç programları ve diğer konularda ortak hareket etmiş olacağız. TFF olarak, ne tür çalışma yaparsak yapalım, sizlerle istişare halinde, ortak yürüteceğiz. El ele vererek, alt liglerimizi hedeflediğimiz noktalara ulaştıracağız" dedi.

Kırmızı Grup ilk hafta programı şöyle:

Adıyaman FK - 1461 Trabzon FK

Zonguldakspor - Fethiyespor

Vanspor FK - Pazarspor

İskendurunspor - Balıkesirspor

Diyerbekirspor - Uşakspor

Karacabey Belediyespor - Bucaspor 1928

Etimesgut Beledyespor - Sarıyer

Kastamonuspor - Serik Belediyespor

Ankara Demirspor - Kırşehir Belediyespor

Kocaelispor - Kırklarelispor

Beyaz Grup ilk hafta programı şu şekilde:

İnegölspor - Bayburt Özel İderespor

24 Erzincanspor - Tarsun İdman Yurdu

Düzcespor - Ankaraspor

Menemenspor - Esenler Erokspor

Isparta 32spor - Amed Sportif Faaliyetler

Arnavutköyspor - Sivas Belediyespor

Şanlıurfaspor - Çorum FK

Somaspor - Batman Petrolspor

Nazilli Belediyespor - Afyonspor

Bursasspor (BAY) - İSTANBUL

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TFF, eski başkan Hasan Doğan'ı andı TFF, eski başkan Hasan Doğan'ı andı Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
Kaynak: İHA

Orhan Saka Konferans Salonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig fikstürü çekildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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