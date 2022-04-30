TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0

30.04.2022 22:37
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Sakaryaspor, 37. hafta mücadelesinde evinde karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Sakaryaspor, 37. hafta mücadelesinde evinde karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.

Kahramanmaraşspor sahaya 'Çifte Bayramın Kutlu Olsun Sakarya' yazılı pankart ile çıktı. Şampiyonluk kutlamalarına günler öncesinde başlayan yeşil-siyahlı takıma kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez tarafından takdim edilecek. Stat ve şehirde şampiyonluk kutlamaları gece boyunca devam edecek. Kupa töreninde büyük coşku yaşanan statta 30 bine yakın taraftar mücadeleyi takip etti. 2010 yılından bu yana 7 kez play-off mücadelesi veren yeşil-siyahlı ekip, 11 yıl sonra 1. Lig hasretine son verdi.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Vedat Demir xx, Çağrı Yıldırım xx, Gökhan Alkayalar xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx (Fatih Gülmez dk. 46 xxx), Çağlayan Menderes xx (Eyüpcan Delibalta dk. 69 x), Doğan Ateş xx (Okan Dernek dk. 84 x), Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xx, Onur Ramazan Toprak xx (Tahir Babaoğlu dk. 62 x), Burak Süleyman xx, Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx, Hurşit Taşçı xx (Ozanl Sol dk. 62 x), Ümit Kurt xx

Kahramanmaraşspor: Enes Sancar Şahin xx, Ömer Faruk Gümüş xx (Melih Deşir dk. 84 ?), Deniz Solmaz xx, Mustafa Sol xx, Yusuf Çelik xx, İbrahim Hırçın xx, Koray Kerem Köysüren xx, Yakup Ramazan Zorlu x (Berkay Can dk. 46 x), Hebat Alan x (Özcan Atalay dk. 46 x), Mehmet Ali Akın xx (İbrahim Kıraç Gündüz dk. 81 ?)

Gol: Burak Süleyman (dk. 41) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Koray Kerem Köysüren, Özcan Atalay (Kahramanmaraşspor) - SAKARYA

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0

YORUMLAR
500
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Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sakaryaspor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0 - Son Dakika
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