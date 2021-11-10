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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1 - Son Dakika

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1

10.11.2021 16:36
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Osman Baruk xx, Furkan Ulu xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Alpay Koçaklı xxx (Halil İbrahim Mızrap dk. 84 ?), Mustafa Aydın xx (Yasin Elmas dk. 77 x), Ozan Kılıçoğlu xxx (İlhami Siraçhan Nas dk. 84 ?), Timur Kosovalı xx, Doğancan Kılıç xx (Muhammet Furkan Işık dk. 84 ?), Eşref Korkmazoğlu xx, Abdullah Topkara xx (Yücel Candemir dk. 69 x), Enes Yılmaz xx, Barış Sağır xx, Hakan Can Çimen xx

Hekimoğlu Trabzon: Özkan Karabulut xx, Onur Akdeniz xx, Hakan Yavuz xx, Musa Caner Aktaş xxx, Halil İbrahim Tuna x (Berkay Kara dk. 31 xx), Yasin Palaz xx, Yunus Emre Gedik xx, Mehmet Sak xx (Tunahan Ergül dk. 69 x), Hakan Demir xx (Miraç Acer dk. 86 ?), Ali Aytemur xx, Mustafa Ethem Erboğa xxx

Gol: Caner Aktaş (dk. 73) (Hekimoğlu Trabzon)

Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Abdullah Topkara, Mustafa Aydın, Enes Yılmaz, Yasin Elmas (Sivas Belediyespor), Özkan Karabulut, Ali Aytemur (Hekimoğlu Trabzon) - SİVAS

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1

Futbol Federasyonu, Hekimoğlu Trabzon, Mustafa Aydın, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1 - Son Dakika
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