Bucaspor 1928 Yusuf Can'ı kiraladı - Son Dakika
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Bucaspor 1928 Yusuf Can'ı kiraladı

09.08.2022 11:10
Bucaspor 1928 Yusuf Can'ı kiraladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, geçen sezon Bergama Belediyespor'a kiraladığı orta saha oyuncusu Yusuf Can Abay'ı bu defa 68 Aksaray Belediye Spor'a gönderdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, geçen sezon Bergama Belediyespor'a kiraladığı orta saha oyuncusu Yusuf Can Abay'ı bu defa 68 Aksaray Belediye Spor'a gönderdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kiralıktan dönen oyuncumuz Yusuf Can Abay'ın, yeni sezon için 3'üncü Lig takımlarından 68 Aksaray Belediye Spor'a kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir" ifadeleri yer aldı.

Yusuf Can, geçen sezon Bergama Belediyespor'da 29 lig maçına çıkıp 3 kez fileleri sarstı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama Belediyespor, Bucaspor, Aksaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Yusuf Can'ı kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928 Yusuf Can'ı kiraladı - Son Dakika
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