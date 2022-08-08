Kocaeli ekibiyle bir süre antrenmanlara çıkan 24 yaşındaki santrfor yeni takımından ayrılıp Fethiyespor ile söz kesti. Geçen sezon ilk yarıda Anagold 24Erzincanspor'da 2, ikinci devrede Kırşehir Belediyespor 'da 7 olmak üzere toplam 9 gol kaydeden Oktay'ın önümüzdeki günlerde Fethiye ekibiyle mukavele imzalaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fethiyespor golcü Oktay ile görüşüyor - Son Dakika

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