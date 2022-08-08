Fethiyespor golcü Oktay ile görüşüyor - Son Dakika
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Fethiyespor golcü Oktay ile görüşüyor

08.08.2022 12:15
Fethiyespor golcü Oktay ile görüşüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, yeni sezon öncesi anlaştığı Kocaelispor'dan ayrılan forvet Oktay Balcı'ya kanca attı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, yeni sezon öncesi anlaştığı Kocaelispor'dan ayrılan forvet Oktay Balcı'ya kanca attı.

Kocaeli ekibiyle bir süre antrenmanlara çıkan 24 yaşındaki santrfor yeni takımından ayrılıp Fethiyespor ile söz kesti. Geçen sezon ilk yarıda Anagold 24Erzincanspor'da 2, ikinci devrede Kırşehir Belediyespor'da 7 olmak üzere toplam 9 gol kaydeden Oktay'ın önümüzdeki günlerde Fethiye ekibiyle mukavele imzalaması bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Balcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor golcü Oktay ile görüşüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiyespor golcü Oktay ile görüşüyor - Son Dakika
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