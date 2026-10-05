TFF 2026-2027 kulüp lisans sürecini tamamladı, 11 UEFA, 44 ulusal lisans verildi - Son Dakika
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TFF 2026-2027 kulüp lisans sürecini tamamladı, 11 UEFA, 44 ulusal lisans verildi

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TFF 2026-2027 kulüp lisans sürecini tamamladı, 11 UEFA, 44 ulusal lisans verildi
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TFF, 2026-2027 Kulüp Lisans Sürecinin tamamlandığını duyurdu. En üst 3 ligdeki kulüplerden 11'i UEFA, 44'ü ulusal lisans alırken, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3 kulüp UEFA lisansı aldı; eksikliklerini tamamlayamayan 7 kulübe puan tenzili cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 Kulüp Lisans Sürecinin tamamlandığını açıkladı. profesyonel futbol liglerinde mücadele eden kulüplerden 11'i UEFA, 44'ü ulusal lisans aldı.

TFF Kulüp Lisans Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin başvuruları sportif, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'den; Bandırmaspor, Bursaspor, Kayserispor, TFF 2. Lig'den; Ankaraspor, Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları, Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Isparta 32 Spor Kulübü, Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Elazığspor, Somaspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, Adana Demirspor, Hatayspor, İskenderunspor, MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol, İnegölspor kulüplerine puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle 2026-2027 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 44'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı aldı.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuFutbolSporSon Dakika

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