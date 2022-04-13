TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı - Son Dakika
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı

13.04.2022 18:43
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Kuşadasıspor- Siirt İl Özel İdaresi: 1-1

Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3

Darıca Gençlerbirliği- Bayrampaşa: 0-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Bitexen Düzcespor-İskenderunspor: 0-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-1

Çarşambaspor-Kalecik FK: 3-1

Hacettepe- Kızılcabölükspor: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-1

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Türkiye Futbol Federasyonu, Başkent Üniversitesi, Kızılcabölükspor, Çarşambaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı - Son Dakika


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