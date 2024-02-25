TFF 3. Lig 2. Grup'ta Efeler 09 SFK ve Pazarspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Efeler 09 SFK ve Pazarspor 0-0 berabere kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta Efeler 09 SFK ve Pazarspor 0-0 berabere kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Efeler 09 SFK, deplasmanda Pazarspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.

25.02.2024 16:12  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Efeler 09 SFK deplasmanda Pazarspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Burak Filik, Hüseyin Sağlık, Mustafa Sert

Pazarspor: Halil, Emre, Muhammet Emre (Mustafa dk. 90+2), Batuhan, Esat (Göktuğ dk. 90+2), Ahmet Can, Muhammet Ensar, Aykut, Efe Taylan (Yavuz dk. 69), Emircan, Furkan (Hacı Şükrü dk. 80)

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan, Enescan (Uğur dk. 69), Furkan K. (Enver Abdullah dk. 78), Sabutay Alper, Enis (Murat dk. 89), Polat (Furkan Ç. dk. 79), Burak, Tuğay (Atakan dk. 89), Hakan Can, Tayyip Mevlüt

Sarı kartlar: Ahmet Can Arık, Göktuğ Yılmaz (Pazarspor), Furkan Külekci, Furkan Çarkçı, Uğur Çetinkaya (Efeler 09 SFK) - AYDIN

Kaynak: İHA

Pazarspor, Efeler, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig 2. Grup'ta Efeler 09 SFK ve Pazarspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 17:57:23. #1.13#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig 2. Grup'ta Efeler 09 SFK ve Pazarspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement