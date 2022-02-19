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TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi - Son Dakika

TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi

19.02.2022 16:12
TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, konuk ettiği Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, konuk ettiği Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.

Çarşamba Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çarşambaspor, 4. dakikada Kemal Sabri ile bulduğu golle Kızılcabölükspor karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka olmayınca Çarşambaspor, Kızılcabölükspor'u 1-0 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla Çarşambaspor, 24. hafta sonunda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 23 puana ulaştı.

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TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0 TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0 TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0 TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Çarşambaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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