TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, konuk ettiği Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.
Çarşamba Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çarşambaspor, 4. dakikada Kemal Sabri ile bulduğu golle Kızılcabölükspor karşısında 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka olmayınca Çarşambaspor, Kızılcabölükspor'u 1-0 yenmeyi başardı.
Bu sonuçla Çarşambaspor, 24. hafta sonunda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 23 puana ulaştı.
Kaynak: AA
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