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TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u yendi - Son Dakika

TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u yendi

06.02.2022 19:45
TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u yendi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Çarşamba Şehir Stadyumu'ndaki maçta Çarşambaspor'un 14. dakikada kazandığı serbest vuruşta Emre'nin şutunda direkten dönen topu tamamlayan Doğancan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

22. dakikada Kemal Sabri, ceza sahasında girdikten sonra topu filelerle buluşturmayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Çarşambaspor, ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Çarşambaspor, topladığı 20 puanla ligde 16. sırada yer aldı.

Öte yandan 54. dakikada Çarşambaspor'da rakibiyle çarpışan Enver, yerde kaldı. Ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Enver'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Futbol Federasyonu, Çarşambaspor, Aksaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u yendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u yendi - Son Dakika
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