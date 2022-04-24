TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1

24.04.2022 17:21
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 32. hafta maçında Elazığspor, sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 32. hafta maçında Elazığspor, sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Doğukent

Hakemler: Erdem Demirtaş xx, Yunus Yıldız xx, Mustafa Güçer xx

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Mesut Saray xx, Hasan Ekici xx, Zeki Korkmaz xx, Yağızcan Erdem xx (Ahmet Öztürk dk. 90 ?), Ömer Faruk Sezgin xxx (Feyzullah dk. 70 x), Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx, İzzet Topatar xx (Muhammed dk. 88), Hakkı İsmet Şimşek xx (Fırat Ergün dk. 90 ?)

Arnavutköy Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış xx, Mert Caymaz xx, Fuat Yaman xx, Samet Günhan x (Mert Çölgeçen dk. 61 x), Tolga Şahin xx (Enes dk. 77 x), Sefa Durmuş xx, Furkan Işıkdemir xx (Sergen dk. 86 ?), Emirhan Çakır x (Çağrı Yağız dk. 46 x), Ömer Faruk Yılmaz xx (Sirac dk. 77 x), Mücahit Çakır xx, Osman Bayrak xx

Goller: Mücahit (dk. 46 k.k.), Ömer Faruk (dk. 67) (Elazığspor), Mert Caymaz (dk. 57 pen.) (Arnavutköy Belediyespor)

Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Zeki, Feyzullah (Elazığspor), Çağrı, Enes (Arnavutköy Belediyespor) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1

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Türkiye Futbol Federasyonu, Yunus Yıldız, Ahmet Öztürk, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1 - Son Dakika
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