TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'un 18. haftasında Fethiyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Ahmet Balkan xx, Harun Pekyürek xx, Hakan Dursun xx
Fethiyespor: Enes xxx, Erdinç xxx, Soner xxx, Alihan xx, (Kadir dk. 90 ?), Serdar xxx (Berkin dk. 90 ?), Serhan xx (İbrahim dk. 79 x), Talha xx (Şahan dk. 90 ?), Özgür xx, Nurettin xx, (Burak dk. 85 x),Serhat xx, Onur Öztonga xx
Kırıkkale Büyük Anadolu: İlker xx, Yunus xx, Mehmet xx, Emrah xx,(Yasin dk. 89 xx (Osman dk. 73 x), Uğur xx, Ali Kemal xx (Seyit dk. 81 x) Ufukcan xx (Serkan dk. 46 x) Reha xx, Onur Çakmakçı xx (Yiğit dk. 89 x) Doğukan xx
Goller: Serhan (dk. 67) (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Serhat, Alihan, Serhan, İbrahim (Fethiyespor), Emrah, Uğur (Kırıkkale Büyük Anadoluspor) - MUĞLA
Kaynak: İHA
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