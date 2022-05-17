TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2

17.05.2022 22:23
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2

TFF 3. Lig Play-Off mücadelesinde Fethiyespor evinde ağırladığı Ofspor'u yarı final ikinci maçında 3-2 yenerek finale adını yazdırdı.

TFF 3. Lig Play-Off mücadelesinde Fethiyespor evinde ağırladığı Ofspor'u yarı final ikinci maçında 3-2 yenerek finale adını yazdırdı.

Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Yalçın TaşkınFurat xx, Emrah Akkaya xx,Çağrı Yıldırım xx

Fethiyespor: Enes xx, Erdinç xx, Alihan xxx (Berkin dk. 87 ?), Serdar xxx (Maksut dk. 90 ?), Serhan xx (Cihat dk. 87 ?), Özgür xx, Umut xx (Talha dk. 72 x), Nurettin xxx (Burak dk. 87 ?), Serhat xx, Onur xx, Kadir xx

Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Mizhat Burak xx, Buğrahan xx, Muhammet Emre xx (Tugay dk. 77 x), Emre xx (Bora dk. 84 x), Adnan xxx, Volkan xx (Onur dk. 84 ?), Ömer xx, Fikret xx (Miraç dk. 77 x), Gökhan xx, Temel xx, Serkan x (Oktay dk. 61 x)

Goller: Nurettin (dk. 8 ve 27), Serhan (dk. 58) (Fethiyespor), Ömer (dk. 35), Adnan (dk. 64) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor)

Kırmızı kartlar: Buğrahan (dk.80), Ömer (dk. 86) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor)

Sarı kartlar: Buğrahan (Yeşilyurt D.Ç Ofspor), Umut Kaya (fethiyespor) - MUĞLA

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2

YORUMLAR
500
Fethiyespor tur peşinde Fethiyespor tur peşinde
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Yeşilyurt, Ofspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2 - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:18 Bakanlık, Salda Gölü iddialarına cevap verdi: Bataklık olmadı, su çekildi
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:40:12. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement