TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 Fethiyespor: 1 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 Fethiyespor: 1

05.03.2022 16:13
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 Fethiyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'un 25. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında konuk ettiği Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 25. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında konuk ettiği Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Volkan Esen xx, Nesim Karenfil xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer xx, Nasrullah Dedemen xx, Murat Kara xx, Yusuf Yağmur xx (Enes Ocak dk. 73 xx), Abdurrahman İlkyaz xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Oktay Pop xx, Sancar Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xx, Mustafa Aydoğdu xx (Kaan Öztürk dk. 73 xx), Batuhan Arslan xx (Osman Can Kömürcü dk. 57 xx)

Fethiyespor: Enes Fidayeo xx, Erdinç Karakaş xx, Serdar Ümit Deniz xx, Serhan Yılmaz xx (Cihad Ateş dk. 74 xx), Talha Mayhoş xx (İbrahim Koca dk. 82 ?), Özgür Çelik xx, Burak Başkaya x (Berkin Taşkın dk. 46 x), Nurettin Çakır xx, Onur Taha Takır xx, Onur Öztonga xx, Kadir Kurt xx,

Goller: Nasrullah Dedeman (dk. 15) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler), Kadir Kurt (dk. 51) (Fethiyespor)

Sarı kartlar: Murat Kara, Mahmuthan Samet Acar, Enes Ocak (Gümüşhane Sportif Faaliyetler), Onur Öztonga, Onur Taha Takır, Talha Mayhoş, Erdinç Karakaş (Fethiyespor) - GÜMÜŞHANE

TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 Fethiyespor: 1
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 Fethiyespor: 1
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 Fethiyespor: 1
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 Fethiyespor: 1

YORUMLAR
500
Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0 TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0

Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Murat Kara, Gümüşhane, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 Fethiyespor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 Fethiyespor: 1 - Son Dakika
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