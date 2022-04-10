TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

10.04.2022 17:05
TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında Karaman FK, sahasında Başkent Gözgözler Akademi FK'yi 2-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında Karaman FK, sahasında Başkent Gözgözler Akademi FK'yi 2-0 mağlup etti.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Süleyman Bahadır xx, Miraç Berk Kölemen xx, Aykut Yılmaz xx

Karaman FK: Kemal Mert xx, Arda Kürşat x (Batuhan dk. 58 x), Ömer Faruk xx, Ahmet Karaman xx, Selahattin Enes xxx (Emirhan dk. 81 ?), Abdullahi Ali Jama x, Burak Gürler xxx (Emrullah dk. 81 ?), Süleyman xx, Bekir xx, Hami xx (Mehmet Emre dk. 72 x), Yunus xx

Başkent Gözgözler Akademi FK: Abdülbedi x, Erkam x, Tibet x (Hacı Ahmet dk. 72 x), Halilcan x, Muhammed Şükrü x, Hakan x (Murat dk. 87 ?), Asım x (Talha Reşat dk. 46 x), Muhammed Enes x, Selahattin Seyhun x (Ali Bingöller dk. 90 ?), Hejar x, Mertcan x

Goller: Selahattin Enes (dk. 24), (Burak dk. 63 pen.) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Bekir (Karaman FK), Halilcan, Hacı Ahmet (Başkent Gözgözler Akademi FK) - KARAMAN

TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0
TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0
TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0
TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0
TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0
TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

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Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1 TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1 TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0 TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Aykut Yılmaz, Kemal Mert, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0 - Son Dakika
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