TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Şile Yıldızspor: 1 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Şile Yıldızspor: 1

09.03.2022 16:43
TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Şile Yıldızspor: 1

TFF 3. Lig B. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, sahasında ağırladığı Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig B. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, sahasında ağırladığı Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar:

65. dakikada Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan Ahmet fileleri havalandırdı. 0-1

72. dakikada Ceza sahası içinde Mehmet Kaan'ın kafayla indirdiği topu kontrol eden Mehmet Can'ın sert şutunu kaleci Süleyman Enes güçlükle kornere tokatladı.

80. dakikada Sağ kanattan bindiren Adem'in yerden ortasında Ahmet'in ters vuruşunu kaleci Süleyman Enes iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada Onur'un ceza sahası dışından plase vuruşunda top direğe çarparak oyun alanı dışına gitti.

90+2. dakikada Sağ kanattan bindiren Can'ın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Behiç Alpagut'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu kafayla tamamlayan Cihan fileleri havalandırdı.

Stat: Kızılcabölük Semt

Hakemler: Eren Gökmen xx, Sinan Günaydın xx, Metin Ekren xx

Kızılcabölükspor: Amaç Ulaş Bayram xx, Adem Aydın xx, Yunus Emre Karakayaxx (83' Can Bayırkan x), Halil Duman xx, Vedat Saygı xx, Anıl Yıldırım xx, Cihan Halil x (68' Cihan Özkaymak x), Mehmet Can Kocabaş xx (77' Behiç Alpagut Özeren x), Mehmet Akif Şerifoğlu xx, Furkan Şamil Çetin x (68'Mustafa Altun x), Mehmet Kaan Türkmen xx

Yedekler: Muzaffer Sarıibrahim, Yaşar Miralp Arslantürk, Özgür Kedikli

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Şile Yıldızspor : Süleyman Enes Özer xx, Şevket Güngör xx, Emre Adiloğlu xx, Raşit Sevindir x (87' Ozan Altuntaş x), Ahmet Üner xx, Taner Yıldız xx, Emre Karadağ xx, Mert Sarı xx, Ömer Buğdaycı xx, Berat Vardal x (8' Fırat Sefa Öncü x, 61' Onur Topal x), Hazarhan Karaca x (87' Oğuz Eken x)

Yedekler : Ömer Özleyen, Emir Şen, Arda Can

Teknik Direktör : Polat Çetin

Goller : Cihan Özkaymak (dk. 90+2),(Kızılcabölükspor) - Ahmet Üner (dk. 65)(Şile Yıldızspor)

Sarı Kartlar : Mehmet Akif Şerifoğlu, Adem Aydın, Halil Duman (Kızılcabölükspor) - DENİZLİ

TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Şile Yıldızspor: 1
TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Şile Yıldızspor: 1
TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Şile Yıldızspor: 1

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Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Mehmet Kaan, Şile, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Şile Yıldızspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Şile Yıldızspor: 1 - Son Dakika
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