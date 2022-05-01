TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1

01.05.2022 17:04
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan 33. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-1 yendi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan 33. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla Osmaniye ekibi, ligin bitimine bir maç kala kümede kalmayı garantiledi.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Levent Balcı xx, Mustafa Han xx, Uğur Erdoğan xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Emirhan Subaş xx (Mete Karahan dk. 89 ?), Mehmet Sefa Etöz xx, Burak Temir xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 78 x), Ali Sinan Gayla xx, Fatih Çakır xxx (Yağız Rüştü Aktaş dk. 78 x), Ahmet Taner Çukadar xx, Mustafa Acar xxx (Onur Kızıltaş dk. 42 xx), Kadir Mert Örentepe xx, Mert Korkmaz xx, Umut Koray Öz xxx

1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu x (Sabit Kalyoncu dk. 66 x), Buğra Tayfur xx, Ensar Kemaloğlu xx, Onur Demir x (Gökdeniz Karadeniz dk. 59 x), Hamit Bayraktar xxx, Erkan Bükülmez x (Berşan Yavuzay dk. 56 x), Batuhan Eren x (Alparslan Fidan dk. 56 x), Adem Kaba xx, Doğukan Delimehmet x (Yaser Yüce dk. 56 x), Köksal Ayaydın xx, Enescan Özdemir xx

Goller: Umut Koray Öz (dk. 22), Mustafa Acar (dk. 35), Fatih Çakır (dk. 51) (Osmaniyespor FK), Hamit Bayraktar (dk. 88) (1954 Kelkit Belediyespor)

Sarı kartlar: Burak Temir, Yağızcan Akyürek, Ahmet Taner Çukadar (Osmaniyespor FK), Adem Kaba (1954 Kelkit Belediyespor) - OSMANİYE

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1

YORUMLAR
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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 Edirnespor: 0 TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 Edirnespor: 0 TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 Sarıyer: 2 TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 Sarıyer: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmaniye, Balcı, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1 - Son Dakika
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