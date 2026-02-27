TFF 3. Lig: Tire 2021 FK - Uşakspor Maçı - Son Dakika
TFF 3. Lig: Tire 2021 FK - Uşakspor Maçı

27.02.2026 11:54
Tire 2021 FK, Uşakspor ile play-off potası için mücadele edecek. Maç 15.00'te başlayacak.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kalarak 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran ve ilk 5 yarışında yara alan Tire 2021 FK yarın evinde play-off potasındaki Uşakspor'la kozlarını paylaşacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Grupta Tire ekibi 35 puanla 8'inci sırada, Uşak temsilcisi ise 41 puanla 5'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda Uşak'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

Geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-1 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan ve averajla düşme hattının bir basamak üstünde yer alan 18 puanlı Bornova 1877, aynı saatte Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 7'nci sıradaki 36 puanlı Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Son 2 müsabakadan 1 puan çıkararak play-off potasının dışında kalan 39 puanlı Balıkesirspor ise stadının zemini bakımda olduğu için düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ile saat 16.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 10 TL'den satılacak.

Kaynak: DHA

Uşakspor, Spor, Son Dakika

