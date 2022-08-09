Karşıyaka'nın en büyük umudu Emre - Son Dakika
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Karşıyaka'nın en büyük umudu Emre

09.08.2022 12:39
Karşıyaka'nın en büyük umudu Emre

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla bilenen Karşıyaka'nın en büyük gol umudu yeni transferlerinden Emre Gemici olacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla bilenen Karşıyaka'nın en büyük gol umudu yeni transferlerinden Emre Gemici olacak. Geçen sezon İskenderunspor'la ligde Play-Off şampiyonluğu yaşayan 28 yaşındaki Emre, kariyerinin son 2 yılına 44 gol sığdırdı. Emre, İskenderun'da 37 maçta 20 gol, önceki sezon Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ise 32 maçta 24 gol atmayı başardı. Tecrübeli futbolcu Karşıyaka'nın Bolu kampında oynadığı özel maçlarda bileğindeki ödem nedeniyle fazla süre alamadı. Sakatlığı atlatan Emre'nin ligde takımın gol yükünü önemli oranda çekmesi bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın en büyük umudu Emre - Son Dakika

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