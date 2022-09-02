Karşıyaka'ya büyük moral - Son Dakika
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Karşıyaka'ya büyük moral

02.09.2022 13:24
Karşıyaka'ya büyük moral

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla pazar günü Nevşehir Belediyespor deplasmanında başlayacak Karşıyaka'da taraftarlar takıma büyük moral verdi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla pazar günü Nevşehir Belediyespor deplasmanında başlayacak Karşıyaka'da taraftarlar takıma büyük moral verdi. Maçın oynanacağı Nevşehir 3 Nolu Çim Saha'nın şartlarının el vermemesi ve ikinci haftada Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Belediye Derincespor karşılaşmasının seyircisiz olması nedeniyle takımlarına ilk 2 sınavda destek veremeyecek taraftarlar, sezon öncesi antrenman ziyareti yaptı.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmana çıkarma yapan yüzlerce Karşıyakalı, teknik direktör Erman Güraçar ve futbolculara tezahüratlarla moral verdi. Taraftarlar, antrenman sonrası ise saha kenarında yan yana dizilip onlarca yeşil-kırmızılı meşaleyi aynı anda ateşledi. Karşıyakalılar, bu esnada havai fişekler ve tezahüratlarla görsel şölen oluşturdu. Yarın Nevşehir'e giderek pusuya yatacak Karşıyaka'da transfer yasağının kaldırılmasının ardından 6 yeni oyuncunun lisansları da çıkarıldı. Kaf-Kaf'ta sezon öncesi tüm lisanslar tamamlandı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çocuk İzleme Merkezi, Karşıyaka, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya büyük moral - Son Dakika

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