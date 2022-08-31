Turgutluspor tam kadro bayram kutladı - Son Dakika
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Turgutluspor tam kadro bayram kutladı

31.08.2022 11:08
Turgutluspor tam kadro bayram kutladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftasında pazar günü Karaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak Turgutluspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tam kadro kutlamalara katıldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftasında pazar günü Karaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak Turgutluspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tam kadro kutlamalara katıldı. Büyük zaferin 100'üncü yılında sabah antrenmanda ay-yıldızlı bayrağımızı açan Turgutluspor, akşam saatlerinde de Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kortej yürüyüşünde yer aldı. Yürüyüşe Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, Altyapı Sorumlusu Burhan Gündüz, Teknik Direktör Sadun Hoşbay ve yardımcıları, futbolcular ile personel ellerinde meşalelerle katıldı. Turgutlular, kırmızı-siyahlı futbolculara büyük ilgi gösterirken, oyuncalar kortej yürüyüşü boyunca vatandaşları selamladı.


- Turgutlu
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor tam kadro bayram kutladı - Son Dakika

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