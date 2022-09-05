Turgutluspor bozguna uğradı - Son Dakika
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Turgutluspor bozguna uğradı

05.09.2022 11:51
Turgutluspor bozguna uğradı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Karaman Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup olan Turgutluspor, haftanın en farklı yenilgisini tattı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Karaman Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup olan Turgutluspor, haftanın en farklı yenilgisini tattı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında kalesinde gördüğü gollerle farklı yenilgiye engel olamayan kırmızı-siyahlılar, kendisini son sırada buldu. Turgutlu ekibinde 73'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Emirhan, iç sahada oynanacak Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.


- Turgutlu
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor bozguna uğradı - Son Dakika

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