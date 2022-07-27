Karşıyaka harıl harıl

Yeşil-kırmızılılarda günlerdir takımla çalışıp kulüplerinden evrak işlemleri tamamlanan yeni transferler ofansif orta saha Kerem Pala ve kaleci Enes Kalyoncu'yla ilgili de resmi açıklama bekleniyor. Bu sezon iç saha maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacak Karşıyaka'da kombine bilet satışları 600 ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla sürüyor.

Kaynak: DHA

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