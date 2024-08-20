TFF, Ali Koç'u PFDK'ye sevk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF, Ali Koç'u PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki maçta talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Ali Koç ve Burak Kızılhan disipline gönderildi. Ayrıca diğer takımların da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

20.08.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle başkan Ali Koç ile genel sekreter Burak Kızılhan'ın tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Göztepe Kulübü görevlisi Fatih Özkan'ın ise talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı sebebiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.

Söz konusu karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenleriyle Göztepe'nin, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle de Fenerbahçe'nin PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Galatasaray'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Gaziantep FK ve Başakşehir'in çirkin ve kötü tezahürat, Kayserispor ve Sivasspor'un da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Galatasaray müsabakasında Konyaspor'un da saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket sebepleriyle disipline yollandığı kaydedildi.

Ayrıca Antalyasporlu futbolcu Güray Vural'ın kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.???????

Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Kızılhan, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Ali Koç'u PFDK'ye sevk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 15:01:38. #1.12#
SON DAKİKA: TFF, Ali Koç'u PFDK'ye sevk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement